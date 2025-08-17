Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области Федорищев высказался о первом поражении «Крыльев» в РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команда из Чеченской Республики одержала победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«После завершения рабочей программы в Грозном поддержал нашу команду в матче РПЛ. Тяжёлый матч. Сегодня соперник был сильнее. Настоящий болельщик — это быть рядом с любимой командой не только после побед. Но и после неудач. Пришёл в раздевалку «Крыльев» Сказал нашим парням: делаем выводы и двигаемся дальше», — написал Федорищев в своём телеграм-канале.

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ в 5-м туре
