Губернатор Самарской области Федорищев высказался о первом поражении «Крыльев» в РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Команда из Чеченской Республики одержала победу со счётом 3:1.

«После завершения рабочей программы в Грозном поддержал нашу команду в матче РПЛ. Тяжёлый матч. Сегодня соперник был сильнее. Настоящий болельщик — это быть рядом с любимой командой не только после побед. Но и после неудач. Пришёл в раздевалку «Крыльев» Сказал нашим парням: делаем выводы и двигаемся дальше», — написал Федорищев в своём телеграм-канале.

«Ахмат» довёл количество набранных в сезоне очков до шести и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» опустились на пятую строчку, у команды восемь очков.