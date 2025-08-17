Зайнутдинов назвал ключевой фактор при принятии решения о переходе в «Динамо»

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов отметил значимость фигуры главного тренера бело-голубых Валерия Карпина при принятии им решения о переходе в российский клуб из «Бешикташа».

«Динамо» объявило о подписании контракта с 27-летним футболистом 28 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На текущий момент Зайнутдинов сыграл два матча Мир Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными передачами.

«Валерий Георгиевич Карпин – человек, который позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в Российскую Премьер-Лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому, конечно, я могу сказать, что это было ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».

Изменились ли его требования к игрокам? В принципе, глобально ничего не изменилось. Может быть, стало больше дисциплины и требований к игрокам. Это то, что я сразу заметил», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Защитник играл под руководством Карпина в «Ростове» (2019-2020 гг.).

Материалы по теме Зайнутдинов раскрыл, изменился ли уровень РПЛ за два года его отсутствия в России

Самая крупная победа «Динамо»: