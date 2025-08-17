Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Зайнутдинов — о трёх голах «Спартаку» в РПЛ: может быть, случайность, а может быть, и нет

Зайнутдинов — о трёх голах «Спартаку» в РПЛ: может быть, случайность, а может быть, и нет
Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил, является ли «Спартак» его любимым соперником. Футболист трижды поражал ворота красно-белых в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

– В РПЛ вы больше всех голов забили в ворота «Спартака». Ваш любимый соперник?
– Можно сказать, да. Так получилось. Может быть, случайность, а, может быть, и нет (улыбается), — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Зайнутдинов оформил дубль в ворота «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2019/2020, выступая на тот момент за «Ростов». Также защитник поразил ворота красно-белых во встрече 19-го тура РПЛ сезона-2021/2022, играя за ЦСКА.

