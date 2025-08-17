«Акрон» — «Оренбург»: Лончар вывел хозяев вперёд на 39-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а в ответном матче минимальную победу одержал «Акрон» — 1:0.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе два очка и находится на 14-й строчке.