Главная Футбол Новости

Денис Адамов обратился к болельщикам «Зенита» после ничьей со «Спартаком»

Комментарии

Голкипер «Зенита» Денис Адамов обратился к болельщикам после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— После гола Соболева успели подумать, что победа тоже возможна?
— Если честно, до конца мысли такие были, потому что у меня раньше много таких матчей было, когда в меньшинстве получалось выигрывать. До конца веришь в это, надеешься, ждёшь.

— Можно напоследок пару слов болельщикам после такой напряжённой игры?
— Болельщикам большое спасибо, что приехали. Их было слышно и видно сегодня. И мы всегда благодарны, что они в любой момент нас поддерживают. Даже сейчас, когда у нас немножко трудные времена, они всё равно остаются с нами, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».

Комментарии
