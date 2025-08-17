Денис Адамов обратился к болельщикам «Зенита» после ничьей со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов обратился к болельщикам после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

— После гола Соболева успели подумать, что победа тоже возможна?

— Если честно, до конца мысли такие были, потому что у меня раньше много таких матчей было, когда в меньшинстве получалось выигрывать. До конца веришь в это, надеешься, ждёшь.

— Можно напоследок пару слов болельщикам после такой напряжённой игры?

— Болельщикам большое спасибо, что приехали. Их было слышно и видно сегодня. И мы всегда благодарны, что они в любой момент нас поддерживают. Даже сейчас, когда у нас немножко трудные времена, они всё равно остаются с нами, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».