Денис Адамов обратился к болельщикам «Зенита» после ничьей со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов обратился к болельщикам после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.
— После гола Соболева успели подумать, что победа тоже возможна?
— Если честно, до конца мысли такие были, потому что у меня раньше много таких матчей было, когда в меньшинстве получалось выигрывать. До конца веришь в это, надеешься, ждёшь.
— Можно напоследок пару слов болельщикам после такой напряжённой игры?
— Болельщикам большое спасибо, что приехали. Их было слышно и видно сегодня. И мы всегда благодарны, что они в любой момент нас поддерживают. Даже сейчас, когда у нас немножко трудные времена, они всё равно остаются с нами, — сказал Адамов в интервью официальному сайту «Зенита».
