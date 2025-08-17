Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сити» Льюис заявил о желании остаться в клубе на фоне интереса «Ноттингем Форест»

Игрок «Сити» Льюис заявил о желании остаться в клубе на фоне интереса «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис подчеркнул своё желание продолжить карьеру в стане «горожан», воспитанником которых он является. Ранее СМИ сообщали о готовности «Ноттингем Форест» заплатить € 25+5 млн за 20-летнего футболиста.

«Что касается меня, то я никогда не представлял себя в другом клубе. Я всегда хотел играть за «Сити». Это клуб моей мечты. Как вы могли видеть, когда я играю с такими футболистами, как у нас, это раскрывает во мне лучшие качества, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Льюиса Manchester Evening News.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Сити» требует € 40 млн за трансфер Льюиса, «Ноттингем Форест» предложил € 25+5 млн — Ауна

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android