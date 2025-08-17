Игрок «Сити» Льюис заявил о желании остаться в клубе на фоне интереса «Ноттингем Форест»

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис подчеркнул своё желание продолжить карьеру в стане «горожан», воспитанником которых он является. Ранее СМИ сообщали о готовности «Ноттингем Форест» заплатить € 25+5 млн за 20-летнего футболиста.

«Что касается меня, то я никогда не представлял себя в другом клубе. Я всегда хотел играть за «Сити». Это клуб моей мечты. Как вы могли видеть, когда я играю с такими футболистами, как у нас, это раскрывает во мне лучшие качества, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Льюиса Manchester Evening News.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

