Агент Батракова: скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к футболисту железнодорожников.

«Я видел заметку про интерес «Сити» к Батракову. Дело в том, что скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было ещё в прошлом сезоне. Говорить об интересе или о том, что клуб прислал оффер… До этого ещё далековато», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее об интересе «Манчестер Сити» к Батракову сообщил Legalbet. Подчёркивалось, что скауты City Group связались с окружением 20-летнего игрока и провели консультации.

Материалы по теме Тренер «Локомотива» Галактионов: предпосылок для ухода Батракова из клуба сейчас нет

Сколько стоят молодые футболисты: