Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука высказался о высокой результативности Алексея в нынешнем сезоне

Агент Миранчука высказался о высокой результативности Алексея в нынешнем сезоне
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, высказался о высокой результативности футболиста в нынешнем сезоне. Миранчук забил четыре гола в последних пяти матчах.

«Миранчук имеет стабильно высокий уровень. То, что в этом сезоне у Алексея повысилась результативность, говорит о том, что он уже окончательно освоился в новой стране, привык к партнёрам и требованиям. Ни для кого не секрет, что Алексей умеет играть хорошо. Это уже сложившийся футболист, в самом расцвете сил. Просто потребовалось время, чтобы влиться в коллектив и понять требования тренерского штаба», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Юрий Сёмин объяснил высокую результативность Алексея Миранчука в «Атланте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android