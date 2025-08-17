Агент Миранчука высказался о высокой результативности Алексея в нынешнем сезоне

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, высказался о высокой результативности футболиста в нынешнем сезоне. Миранчук забил четыре гола в последних пяти матчах.

«Миранчук имеет стабильно высокий уровень. То, что в этом сезоне у Алексея повысилась результативность, говорит о том, что он уже окончательно освоился в новой стране, привык к партнёрам и требованиям. Ни для кого не секрет, что Алексей умеет играть хорошо. Это уже сложившийся футболист, в самом расцвете сил. Просто потребовалось время, чтобы влиться в коллектив и понять требования тренерского штаба», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.