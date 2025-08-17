Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
«Сандерленд» объявил о переходе Мукиэле из «ПСЖ», вероятная сумма трансфера — € 12 млн

«Сандерленд» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Норди Мукиэле из «ПСЖ». Французский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «чёрные коты» заплатили парижскому клубу € 12 млн за трансфер 27-летнего игрока.

Мукиэле перешёл в «ПСЖ» из «Лейпцига» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Минувший сезон француз провёл в «Байере» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

По итогам минувшего сезона «Сандерленд» вышел в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа.

