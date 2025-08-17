Скидки
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Оренбург»: Лончар отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:30 мск «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

На 59-й минуте игрок «Акрона» Стефан Лончар отправил мяч в собственные ворота, сделав счёт 1:1.

В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Первая встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а в ответном матче минимальную победу одержал «Акрон» — 1:0.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе два очка и находится на 14-й строчке.

Комментарии
