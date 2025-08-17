«Акрон» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Оренбургу» в матче 5-го тура РПЛ

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Матч завершился победой гостей — 2:1.

На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд. На 59-й минуте Лончар отправил мяч уже в собственные ворота, сделав счёт 1:1. Победу «Оренбургу» принёс гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, забитый на 85-й минуте.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.