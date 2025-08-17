Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Оренбург: результат матча 17 августа, счет 1:2, 5-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Оренбургу» в матче 5-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Матч завершился победой гостей — 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

На 39-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар вывел свою команду вперёд. На 59-й минуте Лончар отправил мяч уже в собственные ворота, сделав счёт 1:1. Победу «Оренбургу» принёс гол турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, забитый на 85-й минуте.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Материалы по теме
«Рубин» старается исправиться за разгром от ЦСКА! Но «Ростов» сопротивляется. LIVE РПЛ
Live
«Рубин» старается исправиться за разгром от ЦСКА! Но «Ростов» сопротивляется. LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android