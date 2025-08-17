Скидки
Кейн назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона

Аудио-версия:
Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за трофей Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026.

«Думаю, что в этой Лиге чемпионов будет так же, как и каждый год. «Бавария» будет одним из претендентов наряду с «ПСЖ», «Реалом», «Барселоной», «Ман Сити», «Ливерпулем». Все крупные команды будут бороться за трофей. До финала ещё далеко.

Мы с нетерпением ждём жеребьёвки в конце месяца, чтобы узнать, с кем сыграем в Лиге чемпионов. Шаг за шагом пытаемся двигаться в правильном направлении. Сейчас команда больше сосредоточена на Бундеслиге. В пятницу вечером нас ждёт важная игра на «Альянц Арене», открывающая сезон. Нам нужно показать то же, что и до этого [в матче со «Штутгартом»], — настрой, желание выйти на поле и быть голодными, чтобы занять достойное место в чемпионате», — приводит слова Кейна Marca.

Сколько зарабатывают футболисты:

