«Спартак» подчеркнул лидерство Умярова по выигранным единоборствам в матче с «Зенитом»

«Спартак» в телеграм-канале отметил, что полузащитник команды Наиль Умяров выиграл больше всех единоборств (14) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).
«Никто во вчерашнем матче не стал лучше Наиля по этому показателю. Браво», — написано в сообщении московского клуба.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
После пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Рубином». Игра состоится в субботу, 23 августа. Она пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.
