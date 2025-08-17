Скидки
Футбол Новости

«Спартак» подчеркнул лидерство Умярова по выигранным единоборствам в матче с «Зенитом»

Аудио-версия:
«Спартак» в телеграм-канале отметил, что полузащитник команды Наиль Умяров выиграл больше всех единоборств (14) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Никто во вчерашнем матче не стал лучше Наиля по этому показателю. Браво», — написано в сообщении московского клуба.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

После пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Рубином». Игра состоится в субботу, 23 августа. Она пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

