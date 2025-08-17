«Спартак» опустился в зону стыковых матчей после победы «Оренбурга» в игре с «Акроном»

«Спартак» расположился на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей Мир Российской Премьер-Лиги, после победы «Оренбурга» в игре 5-го тура соревнования с «Акроном» (1:2). В случае победы «Ростова» во встрече с «Рубином», которая состоится сегодня, московский клуб опустится на 14-е место.

На текущий момент «Ростов» имеет в своём активе три очка. В зоне прямого вылета находятся «Сочи» с одним очком и «Пари НН» (0).

В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с «Рубином». Игра состоится в субботу, 23 августа. Она пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

