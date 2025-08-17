«Рубин» — «Ростов»: Кабутов вывел хозяев вперёд на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов открыл счёт в игре.

После четырёх туров чемпионата России «Рубин» набрал семь очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал три очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре казанская команда уступила ЦСКА со счётом 1:5. Донской клуб одержал победу во встрече с «Пари НН» со счётом 1:0.

