Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Ростов»: Кабутов вывел хозяев вперёд на 52-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Кабутов – 52'    

На 52-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов открыл счёт в игре.

После четырёх туров чемпионата России «Рубин» набрал семь очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал три очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре казанская команда уступила ЦСКА со счётом 1:5. Донской клуб одержал победу во встрече с «Пари НН» со счётом 1:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Все новости RSS

