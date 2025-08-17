Зайнутдинов ответил, как остановить ЦСКА, идущий без поражений в РПЛ

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, с какими чувствами ждёт матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 17 августа.

— Внутри царит какое-то воодушевление, игру жду с нетерпением. Не скажу, что это какой-то принципиальный матч, но для нас важно набирать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице.

– ЦСКА хорошо начал сезон, выиграл Суперкубок, в чемпионате идёт без поражений, разгромил «Рубин» в последнем туре. Как остановить армейцев?

– Как остановить ЦСКА, нам покажет Валерий Георгиевич. Мы готовимся, смотрим видео, разбираем на теориях и должны подойти к этому матчу в максимально хороших кондициях. Постараемся прервать их серию без поражений, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-синие провели четыре матча, в которых два раза победили и два раза разделили очки с соперником. Последний раз в РПЛ ЦСКА уступал «Ростову» в ноябре 2024 года (1:2).

