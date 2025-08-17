«Обе команды выздоравливают». Радимов высказался о матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«По тому, как складывался матч, больше результатом должен быть доволен «Зенит», так как команда играла в меньшинстве. Мне понравились скорости в игре. Это говорит о том, что обе команды выздоравливают. Так что мы увидим и «Зенит», и «Спартак» наверху турнирной таблицы. Нас ждёт интересная борьба за чемпионство», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей чемпионата России красно-белые набрали пять очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке.