Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Игрок «Балтики» Филин рассказал, чем РПЛ лучше чемпионата Бельгии

Аудио-версия:
Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин, ранее выступавший за «Эйпен», сравнил чемпионаты России и Бельгии.

— Чем футбол в Бельгии отличается от нашего?
— Там он как минимум быстрее.

— А наш в чём-то лучше?
— Конечно. Инфраструктура в России бешеная. Поля тренировочные, игровые, базы клубов и всё такое. По мне, так мало какая сравнится с нашей. А так, в плане спорта, его там чуть больше любят как будто, — приводит слова Филина Metaratings.

В нынешнем сезоне Филин отыграл два неполных матча в Российской Премьер-Лиге, а также провёл две встречи в рамках Фонбет Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Шахтёра», «Уфу», «Нижний Новгород», «Тамбов», «Химки» и бельгийский «Эйпен».

Комментарии
