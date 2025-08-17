Скидки
«У него большое будущее». Кейн поделился мнением о 18-летнем Ямале

«У него большое будущее». Кейн поделился мнением о 18-летнем Ямале
Комментарии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале, которому нынешним летом исполнилось 18 лет.

«Он фантастический футболист. Очевидно, что демонстрируемое им в столь юном возрасте просто невероятно. Всё выглядит так, как будто впереди его ждёт большое будущее. Давайте посмотрим, встретимся ли мы с «Барселоной» в Лиге чемпионов в нынешнем году. Я рад за него, он фантастический игрок», — приводит слова Кейна Marca.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Нападающий сине-гранатовых включён в число претендентов на награду «Золотой мяч» — 2025.

Комментарии
