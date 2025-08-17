Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Виллиам де Оливейра: у «Зенита» есть время на исправление ситуации

Виллиам де Оливейра: у «Зенита» есть время на исправление ситуации
Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра после матча 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о плохом старте команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После пяти матчей чемпионата России сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но всё-таки только начало. В матче со «Спартаком» команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше.

Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но тем не менее есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы всё сделаем для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства, нет. Это «Зенит» — всегда нужно бороться за самые высокие места», — приводит слова Оливейры Sport24.

