«Брентфорд» приобрёл игрока у «Борнмута» за рекордную сумму в своей истории

Английский «Брентфорд» объявил о приобретении нападающего Данго Уаттары из «Борнмута» за рекордную сумму в истории клуба. Форвард подписал пятилетний контракт с опцией продления ещё на сезон. По данным интернет-портала Transfermarkt, «Брентфорд» заплатил за форварда € 42,8 млн.

«Мы очень рады заполучить Данго. Мы знали и были удивлены, что он может быть доступен, и как только мы узнали, что его подписание возможно, мы сосредоточились на том, чтобы попытаться заполучить его. Нам понравился его опыт в Премьер-лиге, даже несмотря на его юный возраст, но он пока ещё не нашёл свой ритм из-за отсутствия постоянного игрового времени.

Он также соответствует нашему стилю игры — у него есть то, чего нам не хватало в линии нападения, и он дополнит то, что у нас уже есть в составе. Болельщики его полюбят. Он тот игрок, ради которого они готовы вставать со своих мест», — приводит слова главного тренера клуба Кита Эндрюса официальный сайт.