Мостовой: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит», это было бы закономерно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» играл лучше «Зенита», но беда в том, что в большинстве он не смог удержать победу. Все шансы были, «Спартак» должен был побеждать. Но правило бывших: Соболев вышел и забил. Этим и прекрасен футбол. Когда в концовке поставили пенальти в ворота «Зенита», я думал, всё, сейчас будет 3:2 и «Спартак» выиграет. И это было бы закономерно, исходя из сюжета матча. «Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.

Сейчас все критикуют Станковича, но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас всё быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

