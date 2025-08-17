Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит», это было бы закономерно

Мостовой: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит», это было бы закономерно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартак» играл лучше «Зенита», но беда в том, что в большинстве он не смог удержать победу. Все шансы были, «Спартак» должен был побеждать. Но правило бывших: Соболев вышел и забил. Этим и прекрасен футбол. Когда в концовке поставили пенальти в ворота «Зенита», я думал, всё, сейчас будет 3:2 и «Спартак» выиграет. И это было бы закономерно, исходя из сюжета матча. «Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.

Сейчас все критикуют Станковича, но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас всё быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» опустился в зону стыковых матчей после победы «Оренбурга» в игре с «Акроном»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android