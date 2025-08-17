«МЮ» не рассчитывает на Хойлунда, форвард не попал в заявку на матч с «Арсеналом» — Романо

«Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывает на нападающего Расмуса Хойлунда и дал понять футболисту, что ему необходимо покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Форвард не был включён в заявку «красных дьяволов» на матч 1-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится сегодня, 17 августа.

Как подчёркивает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты, как с арендой 22-летнего игрока, так и с полноценным трансфером.

Ранее СМИ писали об интересе к Хойлунду со стороны «Интера», «Ювентуса», «Лейпцига», дортмундской «Боруссии».

Форвард выступает в составе манкунианцев с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

