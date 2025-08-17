Скидки
Главная Футбол Новости

Гасилин — о промахе Оффора: будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался

Гасилин — о промахе Оффора: будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался
Аудио-версия:
Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Классный нападающий. Мне он очень нравится, но здесь было проще не забить. Мяч оказался неудобный. Ему нужно было сделать ещё касание, так как времени было у него вагон и маленькая тележка. Будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался. Было моментов мало у команды Галактионова», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.


