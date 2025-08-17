Гасилин — о промахе Оффора: будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался

Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

«Классный нападающий. Мне он очень нравится, но здесь было проще не забить. Мяч оказался неудобный. Ему нужно было сделать ещё касание, так как времени было у него вагон и маленькая тележка. Будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался. Было моментов мало у команды Галактионова», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.