Главная Футбол Новости

«Сочи» ведёт переговоры об аренде защитника ЦСКА Агапова

«Сочи» ведёт переговоры об аренде защитника ЦСКА Агапова
Комментарии

Защитник ЦСКА Илья Агапов интересен «Сочи», стороны ведут переговоры об аренде с опцией выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» проявляет интерес к Агапову уже около месяца. В аренде игрока также заинтересованы и несколько других клубов. Ясность должна наступить на следующей неделе», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне Агапов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

