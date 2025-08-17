«Сочи» ведёт переговоры об аренде защитника ЦСКА Агапова

Защитник ЦСКА Илья Агапов интересен «Сочи», стороны ведут переговоры об аренде с опцией выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» проявляет интерес к Агапову уже около месяца. В аренде игрока также заинтересованы и несколько других клубов. Ясность должна наступить на следующей неделе», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне Агапов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

