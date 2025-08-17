Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Александр Мостовой — о Соболеве: кого-то любят, кого-то ненавидят — так будет всегда

Александр Мостовой — о Соболеве: кого-то любят, кого-то ненавидят — так будет всегда
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о голе нападающего «Зенита» Александра Соболева, который принёс сине-бело-голубым ничью в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Ранее форвард выступал в составе красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Правило бывших» работает. Ничего себе — выйти на замену и сравнять счёт в меньшинстве! Думаю, в матче против «Спартака» Соболев был одним из лучших на поле. Можно сказать, что спас команду от поражения.

Я за свою жизнь каких только болельщиков не видел. Поверьте, такое бывает: кто-то из игроков им нравится, кто-то — нет. Кого-то любят, а кого-то ненавидят. Это всегда было, есть и будет. Соболеву не стоит обращать на это внимания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Юрий Сёмин оценил игру Соболева в матче «Спартак» — «Зенит»
