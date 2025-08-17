Александр Мостовой — о Соболеве: кого-то любят, кого-то ненавидят — так будет всегда

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о голе нападающего «Зенита» Александра Соболева, который принёс сине-бело-голубым ничью в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Ранее форвард выступал в составе красно-белых.

«Правило бывших» работает. Ничего себе — выйти на замену и сравнять счёт в меньшинстве! Думаю, в матче против «Спартака» Соболев был одним из лучших на поле. Можно сказать, что спас команду от поражения.

Я за свою жизнь каких только болельщиков не видел. Поверьте, такое бывает: кто-то из игроков им нравится, кто-то — нет. Кого-то любят, а кого-то ненавидят. Это всегда было, есть и будет. Соболеву не стоит обращать на это внимания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.