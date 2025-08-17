Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с «Оренбургом»: было немало ошибок судьи

Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с «Оренбургом»: было немало ошибок судьи
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

«В первом тайме слишком открытая игра, второй тайм был немного лучше. Думаю, сегодня было немало ошибок судьи, пенальти – отдельная история. Пока на замену в основном выходят молодые футболисты с небольшим опытом, поэтому нам нужно ещё время, чтобы подготовить их», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.

Материалы по теме
Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android