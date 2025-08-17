Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с «Оренбургом»: было немало ошибок судьи
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий после матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39' 1:1 Лончар – 59' 1:2 Гюрлюк – 85'
«В первом тайме слишком открытая игра, второй тайм был немного лучше. Думаю, сегодня было немало ошибок судьи, пенальти – отдельная история. Пока на замену в основном выходят молодые футболисты с небольшим опытом, поэтому нам нужно ещё время, чтобы подготовить их», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».
«Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.
