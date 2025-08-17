«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 1-го тура чемпионата Франции начнётся в 21:45

Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нант — ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1-го тура чемпионата Франции начнется в 21:45

Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2025/2026, в котором «Нант» примет «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Не начался
ПСЖ
Париж
В прошлом сезоне Лиги 1 команды встречались дважды, оба раза они сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, за «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 84 очка в 34 матчах. «Нант» расположился на 13-й строчке, заработав 36 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
