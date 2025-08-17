Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: у «Спартака» всё плохо, но поправимо

Александр Мостовой: у «Спартака» всё плохо, но поправимо
Аудио-версия:
Экс-футболист сборный СССР и России Александр Мостовой высказался о ничьей московского «Спартака» с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил результаты красно-белых на старте сезона-2025/2026.

«Ситуацию «Спартака» в турнирной таблице сглаживает, что «Зенит» и «Динамо» тоже недалеко. Три кандидата на чемпионство находятся рядом, не так высоко. Можно сделать вывод, что старт сезона для «Спартака» получился неудачным. Но команда была лучше «Зенита» и должна была выигрывать. Значит, столкнулись с проблемами, всё против них. Но состав «Спартака» всё равно сильнее, чем у многих других команд.

Конечно, очки всё равно набирать нужно. Смотришь в таблицу: у «Локомотива» — 13, у «Спартака» — пять. Это уже восемь очков разницы. Неприятно так начинать сезон. У «Спартака» всё плохо, но поправимо (смеётся). Так же, как и у «Зенита», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После пяти игр «Спартак» располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича пять набранных очков. «Зенит» и «Динамо» набрали, соответственно, шесть и пять очков. Команды занимают девятое и 10-е места.

