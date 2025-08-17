Тренер «Оренбурга» Слишкович: мы всё больше выглядим как команда

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о победе в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1).

«В РПЛ нет лёгких игр, любая команда может обыграть любую команду. Я очень рад, что мои ребята верили в себя до конца. Это заслуженная победа. Я спокоен сейчас, вижу, что моя команда всё больше выглядит как команда и лучше понимает, что ей делать на поле», — сказал Слишкович в эфире «Матч» ТВ.

На данный момент «Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.