Фото: «Бавария» получила трофей за победу в Суперкубке Германии — 2025

В субботу, 16 августа, прошла церемония награждения «Баварии», которая стала обладателем Суперкубка Германии — 2025. Команда Венсана Компани обыграла «Штутгарт» со счётом 2:1. Церемония состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» после матча за трофей.

Отметим, что «Бавария» впервые за три года стала обладателем Суперкубка Германии. Также это второй трофей мюнхенского клуба под руководством Компани.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа. Свой путь в Кубке Германии мюнхенская команда начнёт гостевой встречей с «Вееном» 27 августа. В Лиге чемпионов коллектив Компани стартует с общего этапа.