Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: «Бавария» получила трофей за победу в Суперкубке Германии — 2025

Фото: «Бавария» получила трофей за победу в Суперкубке Германии — 2025
В субботу, 16 августа, прошла церемония награждения «Баварии», которая стала обладателем Суперкубка Германии — 2025. Команда Венсана Компани обыграла «Штутгарт» со счётом 2:1. Церемония состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» после матча за трофей.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

Отметим, что «Бавария» впервые за три года стала обладателем Суперкубка Германии. Также это второй трофей мюнхенского клуба под руководством Компани.

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа. Свой путь в Кубке Германии мюнхенская команда начнёт гостевой встречей с «Вееном» 27 августа. В Лиге чемпионов коллектив Компани стартует с общего этапа.

