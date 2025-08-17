«МЮ» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Йоро, де Лигт, Шоу, Дало, Фернандеш, Каземиро, Доргу, Маунт, Мбемо, Кунья.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Эдегор, Субименди, Райс, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.