Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»

Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»
Комментарии

В субботу, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В составе балтийцев на третьей минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров. У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
