Видеообзор матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив»

В субботу, 16 августа, состоялся матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде завершилась со счётом 1:1.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В составе балтийцев на третьей минуте отличился Брайан Хиль, которому ассистировал Максим Петров. У железнодорожников голом отметился Николай Комличенко, который подправил мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

В следующем туре 24 августа команда Андрея Талалаева сыграет в гостях с «Сочи». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём ранее примет «Ростов».