Главная Футбол Новости

Рубин — Ростов: результат матча 17 августа, счет 1:0, 5-й тур РПЛ 2025/2026

«Рубин» победил «Ростов» в 5-м туре и поднялся на второе место в таблице РПЛ
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Рубин» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Кабутов – 52'    

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Защитник казанцев Дмитрий Кабутов отличился после розыгрыша углового.

«Рубин» довёл количество набранных очков в сезоне до 10. После пяти сыгранных матчей подопечные Рашида Рахимова занимают второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка. «Ростов» с тремя очками в активе располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
