Гендиректор «Акрона»: разочарованы поражением «Оренбургу», но соперник приятно удивил

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Безусловно, мы разочарованы поражением «Оренбургу». Внутри опустошение. Соперник приятно удивил, обе команды выглядели хорошо. Сегодня не наш день. «Акрону» не хватило побед в единоборствах, проиграли много микромоментов. Настрой у ребят был, поэтому к команде нет никаких вопросов. Разбивать телевизоры в раздевалке мы точно не планируем, такой практики не существует. Главное — не опускать руки. Мы играем в свой футбол и продолжаем двигаться дальше», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.