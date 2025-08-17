Гендиректор «Акрона»: разочарованы поражением «Оренбургу», но соперник приятно удивил
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39' 1:1 Лончар – 59' 1:2 Гюрлюк – 85'
«Безусловно, мы разочарованы поражением «Оренбургу». Внутри опустошение. Соперник приятно удивил, обе команды выглядели хорошо. Сегодня не наш день. «Акрону» не хватило побед в единоборствах, проиграли много микромоментов. Настрой у ребят был, поэтому к команде нет никаких вопросов. Разбивать телевизоры в раздевалке мы точно не планируем, такой практики не существует. Главное — не опускать руки. Мы играем в свой футбол и продолжаем двигаться дальше», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
