Гендиректор «Акрона» Клюшев высказался о судействе в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев оценил судейство в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Можно говорить всё что угодно, но судья пенальти не поставил. Все остальные обсуждения сейчас уже не имеют смысла. Если судья принял такие решения, значит, у него были на то основания, тем более что на просмотр ушло много времени. Нет смысла махать кулаками после драки», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.