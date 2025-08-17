Нападающий «Оренбурга» Гюрлюк: мы готовы побеждать каждый раз

Турецкий форвард «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). В этой игре футболист забил победный гол и стал лучшим игроком встречи.

«Когда я получил мяч, то уже почувствовал, что забью. Важно, что мы выиграли и набрали три очка. Моментов было много в первом тайме, продолжили играть так и дальше, и всё получилось. Груз ответственности? Не могу сказать, что становится легче. Мы готовы побеждать каждый раз», — сказал Гюрлюк в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» с шестью очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» имеет в своём активе пять очков и находится на 12-й строчке.