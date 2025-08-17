Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона»: трансферы можно ждать, приоритет — российский паспорт

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о работе клуба по усилению команды в летнее трансферное окно после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

«Трансферы, безусловно, можно ждать. Работа ведётся. Есть варианты, которые, к сожалению, по тем или иным причинам отпадают. Но мы уверены в том, что возьмём хороших игроков. Три-четыре новичка — то количество, которое мы ждём. Не исключено, что разных национальностей, но приоритет — российский паспорт», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После пяти сыгранных матчей «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды шесть набранных очков. Поражение от «Оренбурга» в 5-м туре стало для тольяттинцев первым в новом сезоне.

Первая победа «Оренбурга» — камбэк с «Акроном»! Лончар забил красиво своим и чужим. Видео
