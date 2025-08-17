Тренер «Баварии» Компани: у нас был шанс начать сезон с титула, мы выполнили свою работу

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от победы над «Штутгартом» (2:1) в матче за Суперкубок Германии — 2025.

«Этот титул невероятно важен, ведь это Суперкубок [имени] Франца Беккенбауэра — для «Баварии» это всегда будет чем-то особенным. В Штутгарте всегда непросто играть, но мы пришли сюда и выполнили свою работу. Разумеется, мы бы предпочли более долгую предсезонную подготовку, но жалобы не приносят пользы. Мы [в команде] это обсудили. У нас появился шанс начать сезон с титула, такова была наша цель, и мы её достигли. Сегодня мы сделали хороший первый шаг», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».