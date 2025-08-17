Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Брентфорд, результат матча 17 августа 2025, счет 3:1, 1-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем» одержал уверенную победу над «Брентфордом» в матче 1-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд). Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Вуд – 5'     2:0 Ндой – 42'     3:0 Вуд – 45+2'     3:1 Тьяго – 78'    

На пятой минуте нападающий «Ноттингема» Крис Вуд открыл счёт. На 42-й минуте форвард Дан Ндой удвоил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Вуд оформил дубль. На 78-й минуте нападающий гостей Игор Тьяго реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче — 1:3.

Во 2-м туре «Ноттингем» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Брентфорд» примет на своём поле «Астон Виллу».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Брентфорд» приобрёл игрока у «Борнмута» за рекордную сумму в своей истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android