«Ноттингем» одержал уверенную победу над «Брентфордом» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд). Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

На пятой минуте нападающий «Ноттингема» Крис Вуд открыл счёт. На 42-й минуте форвард Дан Ндой удвоил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Вуд оформил дубль. На 78-й минуте нападающий гостей Игор Тьяго реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче — 1:3.

Во 2-м туре «Ноттингем» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», а «Брентфорд» примет на своём поле «Астон Виллу».