Футбол Новости

Челси — Кристал Пэлас: результат матча 17 августа, счет 0:0, 1-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ, гол гостей отменил VAR
Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Столичное дерби закончилось безголевой ничьей — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник гостей Эберечи Эзе, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Первый матч за «Челси» в АПЛ провели летние новички клуба Джейми Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао и Лиам Делап.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдёт в пятницу, 22 августа. «Кристал Пэлас» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в воскресенье, 24 августа.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
