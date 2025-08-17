«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ, гол гостей отменил VAR

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Столичное дерби закончилось безголевой ничьей — 0:0.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник гостей Эберечи Эзе, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Первый матч за «Челси» в АПЛ провели летние новички клуба Джейми Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао и Лиам Делап.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдёт в пятницу, 22 августа. «Кристал Пэлас» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в воскресенье, 24 августа.