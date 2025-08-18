Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 18-24 августа

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 18 по 24 августа.

18 августа, понедельник, 21:45 – футбол: Лига 2 (Франция), «Ле-Ман» – «Монпелье»;

19 августа, вторник, 22:00 – футбол: Лига чемпионов, «Црвена Звезда» – «Пафос»;

20 августа, среда, 12:00 – хоккей: Кубок Блинова, «Локомотив» – «Северсталь»;

20 августа, среда, 22:00 – футбол: Лига чемпионов, «Селтик» – «Кайрат»;

21 августа, четверг, 18:00 – баскетбол: Афробаскет-2025 (м), 1/4 финала (пара 3);

21 августа, четверг, 21:00 – баскетбол: Афробаскет-2025 (м), 1/4 финала (пара 4);

22 августа, пятница, 12:00 – волейбол: Чемпионат мира (ж), Пуэрто-Рико — Франция;

22 августа, пятница, 16:30 – волейбол: Чемпионат мира (ж), Италия — Словакия;

23 августа, суббота, 16:30 – волейбол: Чемпионат мира (ж), Польша — Вьетнам;

23 августа, суббота, 20:00 – футбол: Лига 1 (Франция), «Ницца» – «Осер»;

24 августа, воскресенье, 13:00 – волейбол: Чемпионат мира (ж), Италия — Куба;

24 августа, воскресенье, 18:15 – футбол: Лига 1 (Франция), «Страсбург» – «Нант».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

