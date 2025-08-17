Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

«Динамо» Москва — ЦСКА: Матеус Алвес открыл счёт на 13-й минуте

«Динамо» Москва — ЦСКА: Матеус Алвес открыл счёт на 13-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'    

На 13-й минуте полузащитник Матеус Алвес открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

После четырёх туров РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают 10-е место. Красно-синие заработали восемь очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
