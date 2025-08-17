«Ростов» потерпел шестое поражение в семи матчах сезона-2025/2026

«Ростов» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1 в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это поражение стало шестым для жёлто-синих в нынешнем сезоне.

Ранее в чемпионате России ростовчане уступили «Зениту» (1:2), московскому «Динамо» (0:1), «Крыльям Советов» (1:4), обыграли «Пари Нижний Новгород» (1:0), теперь же добавилось поражение от «Рубина».

В матчах Фонбет Кубка России южане проиграли «Спартаку» (0:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:1).

«Ростов» с тремя очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Локомотивом» 23 августа.