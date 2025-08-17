Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак Кс — Челябинск: результат матча 17 августа, счет 2:1, 5-й тур Первая лига 2025/2026

«Челябинск» проиграл «Спартаку» из Костромы в 5-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari между костромским «Спартаком» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
2 : 1
Челябинск
Челябинск
1:0 Супранович – 11'     1:1 Гаджимурадов – 52'     2:1 Жилмостных – 90'    

На 11-й минуте защитник красно-белых Никита Супранович вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов восстановил равенство на табло. На 90-й минуте защитник Денис Жилмостных принёс «Спартаку» победу.

Таким образом, «Спартак» довёл количество набранных очков в сезоне до 10 и поднялся на третье место после пяти встреч. «Челябинск» опустился на четвёртую строчку. У команды осталось девять набранных очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
