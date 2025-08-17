«Челябинск» проиграл «Спартаку» из Костромы в 5-м туре Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari между костромским «Спартаком» и «Челябинском». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

На 11-й минуте защитник красно-белых Никита Супранович вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов восстановил равенство на табло. На 90-й минуте защитник Денис Жилмостных принёс «Спартаку» победу.

Таким образом, «Спартак» довёл количество набранных очков в сезоне до 10 и поднялся на третье место после пяти встреч. «Челябинск» опустился на четвёртую строчку. У команды осталось девять набранных очков.