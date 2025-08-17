Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» не пропустил ни одного гола впервые за 13 матчей в АПЛ

Комментарии

«Тоттенхэм» впервые за 13 игр в английской Премьер-лиге не пропустил ни одного гола, сообщает Squawka в социальной сети X. В субботу, 16 августа, «шпоры» обыграли «Бёрнли» в матче 1-го тура АПЛ сезона-2025/2026 со счётом 3:0. Команды играли на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Ришарлисон – 10'     2:0 Ришарлисон – 60'     3:0 Джонсон – 66'    

Последний раз «шпорам» удавалось не пропустить в матче с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2025 года в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что матч с «Бёрнли» стал первым для «Тоттенхэма» в АПЛ под руководством нового главного тренера Томаса Франка. Во 2-м туре лондонцы сыграют на выезде с «Манчестер Сити», а «Бёрнли» примет на своём поле «Сандерленд».

