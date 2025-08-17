«Это же титул! Мы очень рады». Нойер — о победе «Баварии» в Суперкубке Германии — 2025

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Германии — 2025. В этой игре мюнхенцы победили «Штутгарт» (2:1).

«Это же титул! Безусловно, это очень важно для нас. Мы не чувствовали никакой усталости. В концовке мы могли действовать более грамотно, но мы всё равно очень рады. Я хочу помогать команде и наслаждаться успехом, именно это сегодня мы и сделали. Со «Штутгартом» непросто играть, они здорово себя проявили, но мы заслужили победу. Во время предсезонных матчей мы всегда были сильнее. Хотим продолжить это и в чемпионате», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».