Главная Футбол Новости

«Это же титул! Мы очень рады». Нойер — о победе «Баварии» в Суперкубке Германии — 2025

Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Германии — 2025. В этой игре мюнхенцы победили «Штутгарт» (2:1).

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18'     0:2 Диас – 77'     1:2 Левелинг – 90+3'    

«Это же титул! Безусловно, это очень важно для нас. Мы не чувствовали никакой усталости. В концовке мы могли действовать более грамотно, но мы всё равно очень рады. Я хочу помогать команде и наслаждаться успехом, именно это сегодня мы и сделали. Со «Штутгартом» непросто играть, они здорово себя проявили, но мы заслужили победу. Во время предсезонных матчей мы всегда были сильнее. Хотим продолжить это и в чемпионате», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

