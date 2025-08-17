«Это же титул! Мы очень рады». Нойер — о победе «Баварии» в Суперкубке Германии — 2025
Поделиться
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Германии — 2025. В этой игре мюнхенцы победили «Штутгарт» (2:1).
Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18' 0:2 Диас – 77' 1:2 Левелинг – 90+3'
«Это же титул! Безусловно, это очень важно для нас. Мы не чувствовали никакой усталости. В концовке мы могли действовать более грамотно, но мы всё равно очень рады. Я хочу помогать команде и наслаждаться успехом, именно это сегодня мы и сделали. Со «Штутгартом» непросто играть, они здорово себя проявили, но мы заслужили победу. Во время предсезонных матчей мы всегда были сильнее. Хотим продолжить это и в чемпионате», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:13
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:11
-
17:04
-
16:58