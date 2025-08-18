«Ле-Ман» — «Монпелье»: во сколько начало игры 2-го тура Лиги 2, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 2, в котором встретятся «Ле-Ман» и «Монпелье». Игра пройдёт на домашнем стадионе клуба «Ле-Ман». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

По итогам минувшего сезона «Ле-Ман» набрал 58 очков в 32 турах Лиги 3 и поднялся в Лигу 2. В сезоне-2024/2025 «Монпелье» выступал в Лиге 1. Команда из Монпелье заработала 16 очков после 34 туров и расположилась на последней, 18-й строчке. «Сент-Этьен» занял 17-е место (30), а «Реймс» — 16-е (33).

