«Именно так мы и хотели начать сезон». Кейн — о победе «Баварии» в Суперкубке Германии
Форвард «Баварии» Гарри Кейн с восторгом высказался о победе в матче за Суперкубок Германии — 2025. В этой встрече мюнхенцы переиграли «Штутгарт» со счётом 2:1, англичанин забил в ней первый гол своей команды.
Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 18' 0:2 Диас – 77' 1:2 Левелинг – 90+3'
«Именно так мы и хотели начать сезон: в хорошем настроении и с титулом. Летний перерыв был недолгим, но мы хорошо потрудились. Сегодня мы здорово сыграли. Было бы неплохо, если бы мы забили на один-два гола больше, но мы замечательно распоряжались мячом и отыгрывали в обороне как команда», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».
В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа.
