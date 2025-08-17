«Именно так мы и хотели начать сезон». Кейн — о победе «Баварии» в Суперкубке Германии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн с восторгом высказался о победе в матче за Суперкубок Германии — 2025. В этой встрече мюнхенцы переиграли «Штутгарт» со счётом 2:1, англичанин забил в ней первый гол своей команды.

«Именно так мы и хотели начать сезон: в хорошем настроении и с титулом. Летний перерыв был недолгим, но мы хорошо потрудились. Сегодня мы здорово сыграли. Было бы неплохо, если бы мы забили на один-два гола больше, но мы замечательно распоряжались мячом и отыгрывали в обороне как команда», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

В 1-м туре нового розыгрыша Бундеслиги «Бавария» дома встретится с «Лейпцигом» 22 августа.