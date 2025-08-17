«МЮ» — «Арсенал»: Калафьори вывел лондонцев вперёд на 13-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте Риккардо Калафьори открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.